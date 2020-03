Anitta cancela festa de aniversário por conta do coronavírus

Não vai ser desta vez que Anitta vai conquistar o espaço. Apesar do 'save the date' já enviado para boa parte dos convidados, a festa de aniversário da poderosa está cancelada por conta do coronavírus. Procurada, a assessoria de imprensa de Anitta confirmou a informação.

A comemoração de 27 anos da cantora ia acontecer na casa dela, que fica num condomínio de luxo na Barra, zona oeste do Rio, e já estava quase tudo pronto. O tema da decoração, o espaço sideral, foi escolhido antes do Carnaval e os amigos já pensavam nos figurinos inspirados no desenho 'Os Jetsons'. Apesar da reclamação de vários convidados da festa do ano passado, Anitta ia manter o bufê vegano, mas iria abrir para ilhas de pizzas e japonês.

O bolo (não vegano) seria feito por uma das tias da cantora, Marília Macedo, que é boleira famosa na área de Honório Gurgel e Coelho Neto. Anitta já tinha até entrado em contato com duas bandas baianas sobre a possibilidade de se apresentar na sua festa: É o Tchan e Harmonia do Samba. Na Beija-Flor já corria à boca pequena que um grupo de 20 ritmistas seria convocado para se apresentar no regabofe da namorada de Gabriel David.

