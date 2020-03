Boninho mantém 'The Voice Kids' e pais de participantes estão desesperados

A orientação da Globo é suspender todas as gravações de novelas e programas, mas o diretor Boninho resolveu manter o 'BBB20' e o 'The Voice Kids'. As produções das duas atrações estão apavoradas com medo do contágio do coronavírus. Só que mais desesperados andam os pais dos participantes da temporada do programa infantil. No próximo domingo, o programa está mantido, mas sem plateia. Mesmo assim, os responsáveis das crianças chamam o chefão de 'louco' e 'irresponsável'. Claro que pelas costas do homem, né?