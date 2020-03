Um vídeo de um show do cantor Thullio Milionário no Nordeste deixou esta coluna chocada. Na beira do palco, uma fã se aproxima do artista e, pasmem, dá um beijo na parte íntima dele. As outras moças que estavam ao lado assistindo tudo ficaram completamente incrédulas com a cena e assim como esta humilde coluna, se mostraram chocadas com os limites atravessados pela fã em questão que teve a ousada postura.

Enquanto as outras mulheres ficavam de boca aberta pós-beijo no 'lulu' do forrozeiro, Thullio Milionário achava muita graça de toda aquela situação. A coluna se pergunta se o beijo nas partes íntimas de Thullio Milionário tem a ver com as orientações das autoridades de saúde, que pedem a todos para evitar cumprimentos íntimos como beijo no rosto, por exemplo. Afinal, a marca registrada do cantor são os beijos na boca que ele costuma sempre dar nas fãs em cima do palco.

Em tempos de coronavírus, fã passa dos limites e beija parte íntima de Thullio Milionário pic.twitter.com/Fb0C7nLAqC — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) March 18, 2020

Recentemente, Thullio Milionário havia iniciado um namoro com a potiguar Sammya Oliveira. Os dois chegaram a usar alianças de compromisso e tudo. No período em que esteve no relacionamento sério com a moça, Thullio abriu mão de beijar as fãs em cima do palco e começou a chamar alguns casais da plateia para trocar saliva no lugar dele. Mas o namoro durou poucas semanas e logo o forrozeiro voltou a beijar suas admiradoras.