Morre aos 80 anos a avó do jogador Lucas Paquetá

O jogador Lucas Paquetá, ex-Flamengo, acaba de ter uma perda em sua família. Dona Marlene, de 80 anos, avó do craque, morreu nesta quarta-feira (18), na Ilha de Paquetá, onde o atleta foi criado. Dona Marlene era cabeleireira e uma das pessoas mais conhecidas da ilha. O marido dela, Sr Altamiro, já falecido, era quem levava o Lucas Paquetá, ainda menino, três vezes por semana para treinar nos clubes do Rio.

"Que a senhora descanse em paz, vó. Que papai do céu e vô Miro te recebam de braços abertos! Agora a senhora estará ao lado do meu avô, como passaram a vida toda. Obrigado por tudo! Amamos você", disse o craque em homenagem à matriarca da família, que foi sepultada hoje, em Paquetá, com a presença do neto jogador.