Em meio à quarentena, Núbia Oliiver faz alerta à pessoas com depressão e síndromes

Em tempos de quarentena e medo do surto do coronavírus, Núbia Oliiver fez um alerta sobre o pânico que vem tomando conta da pupulação, principalmente pessoas diagnosticadas com depressão ou síndromes. "A precaução é necessária para conter essa pandemia, mas o pânico, não! Falo isso porque todos sabem que sofri muito com minha depressão e síndrome do pânico e creio que muita gente também está preocupada com possíveis recaídas, porque sabemos que ficar isoladas para nos é difícil. É preciso ter paciência consigo e também com o momento", afirma a modelo.

Ainda segundo Núbia, o momento para pessoas em situações parecidas com a sua é de agir de forma racional. "Por isso o momento é de agir com cautela e racionalmente. É preciso acima de tudo um sentimento de coletividade e amor ao próximo e esse sentimento de pânico que as pessoas estão tendo pode trazer junto o egoísmo e aquele "eu primeiro e depois os outros". Em um caso de surto como esse, isso não ajuda em nada no combate dessa curva de crescimento de casos. Todo caos nos faz rever nossos conceitos. Podemos aprender muito com essa situação. Agora é hora de prevenir, aprendermos e temos uma grande fé que vai passar", conclui.