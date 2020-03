'Sinto que tem alguma coisa mexendo', diz Marília Mendonça sobre mão na barriga

Marília Mendonça está em casa cuidado dela e do seu filho Léo, de apenas três meses de vida, nesse período de quarentena por causa do coronavírus. A cantora tem aproveitado algumas momentos de descansos para interagir com seus seguidores. Durante uma brincadeira de perguntas e respostas no Twitter, um fã quis saber o motivo da cantora ter colocado várias vezes a mão na barriga no primeiro show que fez após a maternidade, em São Paulo, na madrugada do dia 7 de março."Chegou a esquecer que o Léo não estava mais lá ou é só mania mesmo?". Marília respondeu com bom humor: "Esqueço direto! E pasmem, as vezes eu sinto que tem alguma coisa mexendo na barriga.É bem engraçado"