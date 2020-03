Giulia Be vibra com sucesso do clipe da música '(Não) Era Amor'

Sucesso na internet com seu hit ‘Menina Solta’, Giulia Be lançou recentemente o clipe da música ‘(Não) Era Amor’, que já conta com mais de três milhões de visualizações no YouTube. Essa é a quarta faixa do EP da cantora, que será lançado ainda neste primeiro semestre. No vídeo, Giulia aparece lutando consigo mesma e refletindo em frente ao espelho. Giulia Be contou que o clipe foi inspirado “num sonho muito doido” que ela teve.