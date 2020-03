Luciana Gimenez adia bazar para ajudar organização paulista com 150 crianças

A apresentadora Luciana Gimenez além de solidária se mostrou muito consciente. A coluna explica. A apresentadora do ‘SuperPop’, da RedeTV!, estava organizando um bazar com peças suas e de parceiros para amanhã, sábado e domingo em São Paulo, com renda que será revertida para o Agente Cidadão, que é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que leva ajuda para onde existe carência e cuida de 150 crianças. Em consenso com a empresária Juliana Proença, que está à frente do bazar, Luciana optou por remanejar o evento para uma nova data, que ainda será divulgada, assim o público vai poder desfrutar com segurança do encontro.