Francisco Gil lança clipe da música ‘Raiz’

Fran, o primogênito da cantora Preta Gil, lança amanhã o videoclipe da música ‘Raiz’. As filmagens foram realizadas na África, durante uma viagem do cantor em busca de autoconhecimento e de sua ancestralidade. Francisco Gil conta nessa canção com os vocais convidados de Russo Passapusso, do Baiana System. O álbum, lançado em janeiro deste ano, ainda conta com participação do avô de Fran, Gilberto Gil, e Caetano Veloso.