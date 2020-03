Infectologista dos famosos fatura alto com aumento da procura por consultas

Infectologista dos famosos e coordenador da equipe que combate a pandemia do novo coronavírus em São Paulo, o médico David Uip vem faturando alto com o aumento da procura por consultas em seu consultório, por conta do surto da Covid-19. Cada atendimento que, pasmem, custa R$ 1,4 mil hoje, antes da crise custava R$ 1,2 mil. Preta Gil, já diagnosticada com a doença, está na lista de pacientes do requisitado infectologista. Em consultas regulares ele atende celebridades como Reynaldo Gianecchini, Deborah Secco, que o escolheu para batizar sua filha Maria Flor, Roberta Miranda, Hortência, entre outros.