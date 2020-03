Cristiane Machado se surpreende com sucesso de quadro do artista Vik Muniz

Em fase final de produção de um livro sobre violência doméstica que pretende lançar ainda neste ano, a atriz Cristiane Machado está feliz da vida e também surpresa com o sucesso de uma obra do artista Vik Muniz. Ela é a musa inspiradora do quadro que já participou de inúmeras exposições nos principais museus mundiais nas cidades Nova Iorque, Tel Aviv, Madrid, Paris, entre outras. E pensar que o quadro fez parte da abertura da novela 'Passione' (2010) na Globo, onde trabalhou nas tramas 'Duas Caras' (2008); 'Negócio da China' (2009); 'Malhação' (2012),e 'Amor à Vida' (2013).

Atualmente, a atriz pode ser vista na reprise em '1 contra todos' no Globoplay, onde ela vive a Jessica. Cristiane foi uma das nove mulheres vítimas de violência doméstica no Rio de Janeiro que receberam o 'botão do pânico', um aparelho semelhante a um pager, que alerta caso os agressores se aproximem além do permitido pelas medidas protetivas definidas pela Justiça e decidiu que toda a renda arrecada com o livro será revertida para o Instituto Maria da Penha.