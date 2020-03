Ao contrário de todas as emissoras que tem evitado aglomerações ou viagens, a Record TV parece estar fora desse esquema. No sábado, a emissora enviou para o Marrocos um grupo de atores para o gravação da novela ‘Gênesis’, que acontece no país. Agora, o país fechou a entrada e saída de voos.Equipe de nova novela da Record está presa no Marrocos Por isso, a equipe da Record que viajou para as gravações está presa lá por tempo indeterminado. Uma outra parte da equipe viajaria esta semana e não vai mais pelo mesmo motivo. Vale lembrar que por lá já há casos de morte por coronavírus. O ator Igor Rickli, um dos enviados ao local, já postou, em suas redes sociais, fazendo compras junto a outros atores em grandes mercados a céu aberto que são muito tradicionais naquele país. O curioso é que nenhum deles usava qualquer tipo de proteção ou precaução contra contágio. A coluna procurou a assessoria de imprensa da Record, que emitiu o seguinte comunicado: “As gravações de ‘Gênesis’, que acontecem no Marrocos, ficam mantidas, por enquanto”.