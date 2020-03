Flay diz no 'BBB' que está apaixonada por Prior

De vilão a galã. Quem diria que Felipe Prior fosse virar o jogo na reta fina do 'Big Brother Brasil', hein? Na festa que rolou quarta-feira (18), Flay admitiu que está apaixonada pelo arquiteto. A influencer contou sobre seu sentimento para Ivy, Gizelly e Rafa. As três perceberam algo a mais no modo como Flay olhava para o líder.

Gizelly também corria por fora na disputa da atenção do galã. Em um certo momento da festa, a advogada brincou que Gabi 'estragou o clima' que estava rolando entre os dois. Vale lembrar que Prior e Gi deram um beijo lá no começo do jogo e, sempre que pode, a advogada diz que o beijo dele é bom.

Diant de tudo o que ouviu, Marcela decretou: "O Prior é oficialmente o galã do 'BBB'".