Daniel troca o nome de Marcela no 'BBB'

E a crise entre Marcela e Daniel chegou ao 'BBB', minha gente! Depois da festa do líder, que aconteceu na última quarta-feira (18), Marcela, Ivy e Mari estão no quarto quando Daniel entra. Mari está de calcinha e sutiã, trocando de roupa. Então Marcela pergunta ao namorado: "Dani, de 0 a 10 quanto você gosta de mim?". O rapaz dá nota máxima e a ela continua: "E se eu dormir sem banho?".

Aí ele derrapa: "Mari... ô... Má...". As meninas caem na risada e Marcela vai pra sala, chateada. Ivy então diz: "Dan, a Má é pessoa mais paciente. Se fosse comigo eu tinha te mandado tomar no c...". Daniel vai atrás dela, que está deitada no chão, ao lado do sofá. "Merda! Para de graça, Marcela, vai!". A médica responde: "Para de graça você! Como é que você quer ter um relacionamento se você não sabe nem o meu nome, Daniel?". "O que eu vou fazer se vocês têm a merda...", justifica o brother, que é logo interrompido por Marcela: "Meu nome não é igual ao dela. Meu nome é Mar-ce-la". Xiiiiiiiiiii...