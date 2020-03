Prior aposta com Gi de pular na piscina do 'BBB' pelado se Pyong voltar

A noite da festa do líder foi animada. Prior apostou com Gizelly que, se Pyong voltar, ele pula na piscina pelado. 'Só vou tapar o shimeji com a mão', diz ele. Gi gosta do que ouve, mas de início não aceita que ele tampe as partes íntimas com a mão. Prior a convence, dizendo que sua mãe, sua avó e a cunhada assistem ao reality. Além disso, ele prometeu fazer 20 minutos de massagem na advogada.

Caso o paredão não seja falso e Pyong não volte, Gizelly tem que fazer uma hora de massagem em Prior. Rafa conta sobre a aposta para Manu quando vai dormir: "A Gi disse que vai fazer massagem tântrica nele", afirma.

Quem não gostou da aposta foi Flay, que se isolou deitada em um carrinho de mão. Prior se aproxima e ela diz: "Por que não me pediu (a massagem)?". O arquiteto rebateu: "Tá com ciúme?".