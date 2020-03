Thiago Silva e família voltam ao Brasil após não conseguirem estocar comida em quarentena na França

O jogador Thiago Silva e sua família estão de volta ao Brasil por causa do coronavírus. Belle Silva, mulher do craque, contou que ela, o atleta, os filhos e mais alguns parentes que estavam de férias na casa deles, tiveram que pegar o último vôo de volta pra cá, após não conseguirem se preparar para a quarentena que estavam enfrentando em Paris, onde Thiago Silva atua pelo Paris Saint Germain.

"Vou passar essa quarentena com vocês aqui no Brasil. Nós estávamos decididos a ficar na França, mas como a coisa deu uma mudada, decidimos vir e graças a Deus conseguimos. A situação na França piorou muito, com fronteiras fechadas, e nós seríamos proibidos de sair de casa. Me atrasei para me preparar pra quarentena. Não consegui encontrar mercado aberto e estocar muitas coisas que eu precisaria pra essa quarentena. Hoje, na França, ninguém entra e ninguém sai. Pegamos o último voo pra cá. Nós continuamos de quarentena (agora no Brasil). Ainda não tive contato com meus familiares, só por telefone", explicou Belle.