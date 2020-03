Boninho entrega que prova do líder de hoje será de resistência

Em tempos de cornavírus, quarentena e pessoas de saco cheio do confinamento dentro de casa para evitar a propagação do contágio da Covid-19, o diretor Boninho já garantiu entretenimento de qualidade para a noite desta quinta-feira e madrugada desta sexta. Ao ser questionado por uma fã sobre a prova do líder do 'BBB20' de hoje à noite, o Big Boss entregou que a disputa será de resistência e "daquelas raiz", como o próprio escreveu. É aguardar pra ver, porque entretenimento de qualidade esta coluna acredita que não faltará.

Boninho diz que prova do líder será de resistência 'raiz' - reprodução Instagram