Sem shows, Marília Mendonça apela para plano b: 'marcas, mandem campanhas'

Diante da quarentena recomendada pelas autoridades por causa do coronavírus, Marília Mendonça e muitos outros artistas tiveram que suspender seus shows para evitar aglomerações e assim conter o avanço da Covid-19 no Brasil. Diante da baixa no orçamento por conta da falta de shows, a cantora resolveu apelar para um plano b: virar influenciadora que trabalha com marcas na internet.

"Marcas, mandem mimos e campanhas. Ser blogueira sempre foi minha segunda profissão preferida. Pai, se for da tua vontade, sua filha está pronta", brincou a cantora, que não é boba nem nada e está disposta a encher o cofrinho sem sair de casa.