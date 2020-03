Ex-coelhinha da Playboy revela que quarentena fez triplicar assinaturas de seu site adulto

Nesse momento de isolamento social no mundo inteiro, a internet tem sido a válvula de escape mais procurada por quem está em quarentena devido ao coronavírus. E o aumento da procura por informação e entretenimento online já foi sentido pela CEO da revista eletrônica de ensaios sensuais Diamond Brazil, a ex-coelhinha da Playboy Viviane Bordin.

"Nosso número de assinantes praticamente triplicou nos últimos dias e estamos com nossa equipe totalmente voltada para agilizar a navegação e publicar material exclusivo em alguns ensaios. Acabamos de atualizar nossa plataforma para atender a demanda no Brasil, Estados Unidos e Europa. Isso vai refletir diretamente na qualidade do nosso serviço. Como ferramenta de entretenimento na web, nossa função aqui é contribuir com toda nossa equipe disponível em home office para que possamos prestar um atendimento impecpavel", disse a modelo e empresária.