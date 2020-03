Nesta sexta-feira (20), Mc Jottapê e Mila lançam 'O Amor Que Tu Perdeu', uma faixa que tem tudo para escalar os charts dos apps de música. A nova música chega com um videoclipe colorido, dançante e animado. Jottapê é um dos artistas mais escutados do Spotify e protagonista da série 'Sintonia', produção da Netflix brasileira mais assistida no país.

Com apenas 20 anos, o cantor vem encaixando hit atrás de hit. 'Sentou e Gostou', feat com MC M10 e DJ RD que já alcançou 150 milhões de acessos só no YouTube. 'Eterna Sacanagem', uma parceria com Kevinho e Mc Kekel, lançada há 4 meses, continua performando entre as 50 músicas mais tocadas no Brasil.



Mila, por sua vez, foi a dona do carnaval 2020 com o hit 'Tudo OK'. A música soma mais de 100 milhões de acessos só no youtube e ficou semanas na lista das mais escutadas no Brasil. O sucesso foi tão estrondoso que rendeu uma turnê na Europa para a cantora, que já tem uma boa bagagem na música.