Depois do filme 'Hebe - A Estrela do Brasil', Lucca Eberhardt sonha com novela

Ele é um jovem ator que deixou o currículo em algumas emissoras e acabou fazendo uma participação no filme ‘Hebe – A Estrela do Brasil como Ricky Martin. Aos 21 anos, Lucca Eberhardt vive agora a expectativa de poder atuar em uma novela. “Um sonho. Quero trabalhar em novelas e em outros filmes também! Acredito no meu potencial e nas outras coisas que posso aprender e conquistar. Estou pronto para novos desafios", assume.



Lucca começou a fazer teatro aos 10 anos e passou por instituições de peso na área como a Casa do Teatro Célia Helena e Escola de Atores Wolf Maya, em São Paulo, e participou no elenco de espetáculos como ‘Flor da Pele’, ‘O Inspetor Geral’, ‘Fúria de Titãs’ ,’Tributo Ao Rei do Pop’, entre outros.



Ele falou sobre a repercussão do filme e da preparação para interpretar Rick Martin. “Ensaiei bastante com a própria equipe do filme, além de ensaios solo, com base em vídeos e entrevistas do cantor no YouTube. As pessoas chegaram a me reconhecer e fiquei lisonjeado por poder interpretar um ícone desse tipo”, conta Lucca.