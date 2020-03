Depois de sopa, Fernanda Paes Leme ganha melancia de uma vizinha

Diagnosticada com Covid-19, Fernanda Paes Leme continua isolada em seu apartamento na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Um dia após ganhar sopa, ela recebeu melancia de uma vizinha, após tomar um pouco de sol na varanda."Minha vizinha deixou melancia pra mim na porta".

Há três dias, Fernanda revelou em seu Instagram que tinha sintomas de Covid-19, fez o teste e deu positivo. Ela estava no casamento da irmã da influencer Gabriela Pugliesi, Marcella Minelli, no último dia 7 em um resort de lux na cidade de Itacaré, sul da Bahia. Além de Pugliesi e a apresentadora do 'Desengaveta' do GNT, , a cantora Preta Gil e a influenciadora Shantal Verdelho e o filho Filippo, de apenas um ano, foram diagnosticados com o novo coronavírus depois do casamento.