Após anúncio de paternidade, Sergio Hondjakoff surge solteiro e convida 'gatinhas' para sua quarentena

Esta coluna ficou abismada como 'do nada' o ator Sergio Hondjakoff surgiu solteiro em suas redes sociais, poucas semanas depois de anunciar que seria pai pela primeira vez ao lado de sua então namorada Danielle Monteiro . O que nos deixou intrigados, caros leitores, não foi a solteirice dele, que já consta na biografia do perfil de seu Instagram. O que mais nos chamou a atenção foi o fato do eterno 'Cabeção' ter convidado meninas para fazer companhia a ele durante a quarentena e ainda por cima revelar alguns de seus dados pessoais como telefone e endereço.