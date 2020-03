Após dois dias sem tomar remédios, Di Ferrero revela: 'Já estou curado'

Diagnosticado há nove dias com a Covid-19, o cantor Di Ferrero fez uma live, hoje à tarde, em sua rede social para contar sobre o seu atual estado de saúde e revelou que há dois dias não toma mais os remédios, que se sente bem melhor, sem febre e falta de ar. Ele também contou que teria recebido a informação dos médicos de que não está mais com a doença. "Segundo os meus médicos, a doutora Renata e outros que estão me acompanhando, eu já estou curado, já estou sem vírus, mas não mostrei e nem fez ainda os exames porque eu vou tirar a vez de outras pessoas que estão nos hospitais na fila pelo testes. Não adianta ir e tirar a vez de quem realmente precisa. Eu me sinto bem melhor, já não sinto tanto cansaço nem falta de ar. Ainda estou em casa isolado para aumentar a minha imunidade. Quero agradecer as orações e as mensagens de apoio e força", contou o cantor.

Muitos seguidores perguntaram logo sobre quais eram as medicações que Di Ferrero estava tomando e ele mandou um direto. "Seria muita irresponsabilidade minha passar os nomes dos remédios porque cada caso é um caso. Não sou médico. Existem muitos médicos que estão aptos para diagnosticar e receitar a medicação. Procure um médico, um hospital, mas só se você realmente tiver doente", explicou.

