Jornalista da CNN Brasil comete gafe e troca países de continente

Parece que geografia não é o forte da jornalista Basilia Rodrigues, âncora da CNN em Brasília. Hoje, ao noticiar que o Brasil havia fechado suas fronteiras com países vizinhos por causa do novo coronavírus, ela se confundiu ao falar do Mercosul e anunciou que Chile e Equador não fazem parte da América do Sul. "Mas é bom que a gente possa ressaltar que Chile e Equador, que não fazem parte da América do Sul, também fecharam suas fronteiras já há alguns dias para os brasileiros", disse com a segurança de quem tirava boas notas em geografia. Seu colega da bancada, Kenzô Machida, fez cara de susto, mas não corrigiu a colega. Essa coluna que não é nenhum mapa mundi, e se nada mudou até hoje pela manhã, afirma categoricamente que os dois países ainda fazem parte do continente sul americano.

Jornalista da CNN erra feio na geografia e tira Equador e Chile da América do Sul pic.twitter.com/FZDitZzsbP — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) March 19, 2020