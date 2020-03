'De volta ao meu lar com os amores da minha vida', diz Pyong

Dois dias após ser eliminado do 'BBB20', Pyong Lee já está em casa. Ele compartilhou um clique ao lado da mulher, Sammy, no final da tarde desta quinta-feira (19). "De volta ao meu lar com os amores da minha vida", declarou ele ao postar a foto nos Stories de seu Instagram.



O hipnólogo não chegou a posar ao lado filho, Jake, que nasceu no último 16 de fevereiro, mas prometeu compartilhar o registro feito pela mulher ao seus seguidores. Aliás, Pyong comemorou também a marca de 7 milhões de fãs na rede social.