Zilu Godoi está de namorado novo

Zilu Godoi está feliz e o motivo de toda seu sorriso de orelha à orelha tem nome e sobrenome: João Carlos Roldan. Empresário brasileiro do ramo automotivo em Miami, nos Estados Unidos, ele é o novo namorado da ex-mulher do cantor Zezé Di Camargo. A coluna soube que os dois não escondem a paixão e já circulam juntos com amigos próximos em vários programas pela cidade.

Procurada para confirmar o namoro, Zilu leu as mensagens, mas não respondeu. No início do mês de fevereiro, ela revelou que estava solteira após dois anos namorando o fotógrafo Marco Ruggiero. Na ocasião, ela disse que o motivo da separação tinha sido o desgaste natural por conta de sua rotina de trabalho no Brasil e em Miami.

