Fã de Babu clona site de Marcela e trolla seguidores da médica

Um fã do Babu Santana, do ‘BB20’, vem dando trabalho à equipe de administradores das redes da participante Marcela Mc Gowan. O rapaz, que se chama Arthur, confessou estar sem muito o que fazer nesta quarentena do coronavírus e por isso descobriu que o site profissional da Marcela, intitulado ‘O prazer eh todo meu’, onde ela aborda temas relacionados à sexualidade, está registrado somente no domínio ‘.com’. Com isso, ele comprou e registrou com o mesmo nome da página da Marcela o domínio ‘.com.br’. Os desavisados que acabam caindo no novo site por digitar o domínio errado encontram um ‘Fora Marcela’ e um vídeo do Babu dançando Tim Maia. E tem mais, o rapaz ainda deixou um aviso à família da médica ginecologista do reality: "se quiser comprar o domínio, estou aberto a propostas. Não me processem por favor", pediu.

