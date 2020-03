'BBB20': Hadson tem pedido de teste de coronavírus negado em Belém

Hadson, participante eliminado do 'BBB20', procurou um serviço de saúde em Belém do Pará por conta dele ter estado com o Jorge Jesus, técnico do Flamengo - que ainda estava com suspeita de coronavírus. No atendimento, disseram que o ex-jogador de futebol não precisava fazer o exame, mesmo após o contato com Jesus porque ele não tinha sintoma.