Daniel é eliminado da prova do líder e está no paredão do 'BBB'

Na prova do líder, que começou na noite de quinta-feira (19) e até o começo da manhã desta sexta (20) não havia terminado, os brothers precisam ficar em pé em uma plataforma. Apesar de ser uma disputa individual, os confinados escolheram anteriormente um parceiro para acompanhá-los ao longo da dinâmica. Daniel foi o primeiro a cair do carrossel e está automaticamente no paredão.



O tombo de Daniel preocupou os participantes. Gizelly achou que Daniel tivesse desmaiado. Todos perguntaram se ele estava bem, mas Daniel, enfurecido, saiu da prova sem dizer nada a ninguém. No domingo, depois da indicação do líder e da casa, Daniel pode participar da prova do bate e volta e se livrar do paredão.