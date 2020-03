No meio da prova do líder do 'BBB', Gabi diz que colocou um OB para segurar o xixi. A afirmação é motivo de risada entre as sisters. Gizelly logo grita: "Ô Marcela, olha isso! O xixi é no buraco da frente, a mensatruação e o sexo são no buraco do meio e o cocô é no buraco de trás", explica a advogada.

Marcela ainda explica que o OB não pode ficar mais de 12 horas dentro da mulher. Ou seja: ela deveria deixar a competição com 12 horas de prova.