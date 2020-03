Pedro Scooby e Luana Piovani voltam a trocar farpas na internet

A treta entre Luana Piovani e Pedro Scooby acaba de ganhar um novo capítulo. Na quarentena em Portugal com os três filhos Dom, Bem e Liz, a apresentadora aproveitou o Dia dos Pais no país para alfinetar o Pedro Scooby, seu ex-marido e pai das crianças. "Eu até que mereço esse posto porque eu também sou mãe e também sou pai", disse Luana enquanto usava o filtro do Dia dos Pais.

O surfista, por sua vez, ao tomar conhecimento da indireta da ex, tratou de ir para suas redes sociais para retrucar. "Não sei se você lembra, mas ano passado eu fui todos os meses pra Portugal ver meus filhos. A coisa que eu mais gastei dinheiro no ano passado foi com passagem. Fiz a escolha de não estar morando em Portugal, mas eu vou todos os meses ver os meus filhos. Pergunta pra alguma amiga sua, que tem pais que moram em países diferentes se fazem o mesmo. Esse ano, passei janeiro aí e uma grande parte de fevereiro. Eu estava com passagem comprada pra ir buscar as crianças e vir com eles pro Brasil para férias de 15 dias, mas com o problema do coronavírus, todas as passagens foram canceladas. Você sabe disso, porque eu avisei no WhatsApp. Então por que fazer esse show?”, questiona o surfista.

Em seguida, Scooby volta a alfinetar a ex ao dizer que ela faz questão de reclamar dele quando ele assume novos relacionamentos. "Não sei se é a quarentena que está causando isso em você, quer dizer, não é a quarentena, né? Você fez isso o ano passado inteiro. Sempre que eu estava do lado de uma mulher acabava te incomodando e você vinha me agredindo", afirma Scooby, que disse ainda não precisar que Luana diga o que os filhos acham dele como pai. "Quanto ao que os meus filhos me acham como pai, você não precisa me dizer nada. Meus filhos falam o tempo inteiro que me amam, que eu sou o melhor pai do mundo. Inclusive o Dom sempre fala que o sonho dele é morar comigo."