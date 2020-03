Apresentador da RedeTV! é chantageado por vídeo íntimo

O apresentador Franklin David, no 'Tricotando', da RedeTV! vem sendo chantageado por um veículo de imprensa sobre um vídeo íntimo que um jornalista teria recebido. O vídeo em questão envolve o apresentador em momentos íntimo e esta coluna não irá divulgar já que não compactua com chantagens.

Nessa quarta-feira (18), Franklin, que está com a mãe internada com câncer no hospital de Barretos, resolveu dar um basta e procurou as autoridades para denunciar o caso. "Num momento tão difícil pelo qual eu e minha família estamos passando, não vou permitir que um sem caráter queira me intimidar pela minha vida pessoal que só interessa a mim", disse o apresentador à coluna.