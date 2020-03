Daniel finge desmaio na prova do líder do 'BBB20' e Boninho comenta

A saída do Daniel da prova do líder de resistência no 'BBB20' vem dando o que falar. Como primeiro eliminado, o brother já está no paredão, mas com a chance de se safar da berlinda disputando o bate e volta. Além disso, a forma como Daniel deixou a prova tem rendido discussão entre os internautas.

Muita gente entendeu que a queda do rapaz no chão foi um 'falso desmaio', já que após cair deitado, em seguida ele se levanta rapidamente se monstrando indignado por ter perdido a disputa. Até os dummies de plantão chegaram a pensar que o desmaio era sério.

a gabi tentando segurar o daniel e ele puxando pra fingir desmaio KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #redebbb #bbb20 pic.twitter.com/CAioK03Oxh — victor (@californiagurls) March 20, 2020

Nas redes sociais do Boninho, uma seguidora foi reclamar da prova. "Se um dia eu for pro BBB e só fizerem isso, eu também finjo um desmaio e sumo", escreveu a fã do reality que teve a pronta resposta do diretor: "tipo o Daniel?", questionou ele que arrancou risadas de seus demais seguidores.