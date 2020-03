Emocionada, Isis Valverde lamenta a morte da avó

Em meio à quarentena do coronavírus, Isis Valverde surgiu com um relato emocionado ao anunciar a morte de sua avó paterna, de 95 anos. A atriz, que recentemente também perdeu o pai Rubens Valverde, de 65 anos, no início de janeiro, agora lamenta a perda da matriarca que já estava doente e acabou ficando muito abalada com a perda do filho. A coluna apurou que não haverá velório e o enterro será realizado em Aiuruoca, cidade natal da atriz, localizada em Minas Gerais.

"E em meio ao isolamento, mais uma parte da minha vida se despede e sobe aos céus! Vocês estão juntos agora, se abracem muito. 2020 que ano!!! Que Deus nos conforte, que tenhamos fé e força pra seguir! Que sejamos fortes, mesmo quando as pernas não mais aguentarem. Que saibamos viver plenamente sem ferir intencionalmente ou desejar o mal aos outros. Que saibamos dizer “tudo passa” com a certeza de que passa mesmo e que vai melhorar. te amo vó", escreveu Isis em seu Instagram.