Anitta coloca mais lenha na fogueira em treta de Pyong e Felipe Neto

A confusão entre o youtuber Felipe Neto e agora o ex-BBB Pyong Lee continua rendendo e acaba de ganhar um novo capítulo, a entrada de Anitta no imbróglio. A cantora acabou revelando que a treta entre os dois teria sido um possível relacionamento abusivo do hipnólogo com uma mulher que estaria com medo de expor o caso. Segundo ela, Neto tomou conhecimento no início do confinamento da situação e desde então faz críticas ao brother.

Anitta garantiu que, apesar de ser amiga do youtuber, soube por outra pessoa a confusão envolvendo Pyong e a mulher. "Enfim, joguei o que me falaram. Não sei se é verdade. Mas o bom agora é que Pyong pode saber do que se trata e se defender. Ou a menina, se existe de fato, pode expor sem medo que vai ter gente do lado dela pra apoiar", explicou para logo completar. "Tanto que estou aqui colocando a minha bunda na janela e caso seja verdade, é só para as mulheres saberem que nunca precisam ter medo de buscar a Justiça. Se o fato existe ou não, eu não sei. Mas, se existe terá meu apoio. As mulheres sempre terão meu apoio para que o o medo não exista mais".

Pq o caso em questão seria um possível relacionamento abusivo, miga. Com B.O. e tudo. (Nao foi o Felipe que me contou embora sejamos amigos. Foi outra pessoa nada a ver com ele.) Mas parece que a menina ta com medo de expor e arrasada pelo povo. Aí ele não deve falar nada pq nao — Anitta (@Anitta) March 20, 2020