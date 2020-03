Entediado com a quarentena do coronavírus, o ator Thiago Rodrigues tem feito diversas transmissões ao vivo em seu Instagram, sendo algumas delas com convidados famosos. Nesta madrugada, foi a vez de Anitta participar da live. Sem saber, a Poderosa acabou entrando em uma saia justa, que pra quem não viu, a gente explica agora como foi: o ator vinha fazendo as transmissões todo soltinho, enquanto tomava taças de vinho. E depois de se conectar com a Anitta, Thiago Rodrigues acabou flertando ao vivo com a cantora, ao chamá-la para passar a quarentena com ele.

Consegui o vídeo da saia justa. Anitta fugindo do Thiago Rodrigues depois do convite pra ‘quarentenar’ junto hahahahaha pic.twitter.com/Nqoxarf7OJ — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) March 20, 2020

Anitta entra em live de Thiago Rodrigues e foge da transmissão após flerte do ator - Reprodução internet

Após o convite do Thiago, os admiradores dos dois que acompanhavam a transmissão começaram imediatamente a 'shippar' a cantora e o ator juntos. E foi neste momento que Anitta ficou super sem graça e deu um jeito de fugir dali, afinal, o namorado dela, Gabriel David, que não aparecia no vídeo, estava próximo à ela no momento do bate-papo. Sem jeito com toda aquela situação, Anita começou a dizer que iria dormir para conseguir se desligar da live. Mas ir dormir era só uma desculpa mesmo, porque após se desconectar da live do Thiago, ela iniciou uma nova transmissão com o influenciador Léo Picon.

O episódio, é claro, gerou burburinho entre os internautas. Confira:



Anitta entra em live de Thiago Rodrigues e foge da transmissão após flerte do ator - Reprodução internet