Daniel põe o dedo no café do grupo da Xepa no 'BBB20'

Vai um cafezinho mexido com o dedo, aí? Pois é, a turma da Xepa do 'BBB20' tomou a bebida sem saber o que Daniel fez para ver se o café estava em uma temperatura ideal. E não parou por aí. Antes, o modelo gaúcho tinha secado as mãos na própria roupa. Pelo visto, a aula de higiene e cuidados pessoais do infectologista na última quarta-feira não adiantou muito para o participante. Vale lembrar que ontem, ele já tinha sido chamado atenção por ter pego uma barata com a mão. Santo Deus!