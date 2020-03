Luan Santana vai fazer uma live para os profissionais da saúde

Luan Santana vai fazer uma live no domingo, dia 22, às 18h. A escolha do horário, um horário santo, tem relação com o objetivo da postagem. O cantor vai realizar um ato ecumênico dedicado aos profissionais da saúde, que estão cuidando dos pacientes com a Covid-19. Luan terá a companhia do Padre Fábio de Melo e dos pastores David Leonardo e André Valadão. Os três vão rezar e orar para os brasileiros neste momento de quarentena pelo novo coronavírus.