Redação da Globo no Piauí entra em quarentena

Por conta da contaminação do apresentador Marcelo Magno, diagnosticado com coronavírus e internado em UTI de um hospital particular de Teresina, a direção da TV Clube decidiu colocar todo o departamento de jornalismo em quarentena. A partir de hoje, os piauienses já passaram a acompanhar os telejornais da Globo Nordeste, gerados em Recife. O Bom Dia PI dá lugar ao Bom Dia PE e os telejornais PI 1 e PI 2 dão espaço ao NE 1 e NE 2.

Segundo boletim médico, o estado de Marcelo Magno é grave, mas estável. Ele foi internado no final de semana e quarta-feira acabou sendo transferido para UTI, após ter seu quadro agravado por causa do cansaço. O jornalista precisou ser entubado para, segundo os médicos, que o tratamento surtisse efeito mais rapidamente.

Magno, de 37 anos, sentiu os sintomas de gripe ao voltar do Rio de Janeiro, após assumir a bancada do Jornal Nacional no dia 7 de março, ao lado de Priscilla Castro, no rodízio de apresentadores da Globo.