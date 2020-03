Bruna Marquezine desconversa sobre participação em série da Netflix

Bruna Marquezine participou de uma entrevista ao vivo com Fábio Porchat no início da noite de hoje. O papo estava bem animado até que o apresentador perguntou sobre a participação dela na série 'Conquest', da Netflix, que terá como protagonista o ator Keanu Reeves e teve cenas gravadas no Brasil. Será o primeiro trabalho da atriz fora da Globo, após ter rompido o contrato com a emissora no ano passado.

"O que? Uma série? ... Young Reeves ? Ah!!! Eu não posso falar...Tudo bem pessoal? Quase que eu entrego, mas eu teria que matar você e essas 23 mil pessoas que estão assistindo a live", desconversou. Mas, a coluna já adianta que Bruna está mesmo na produção da plataforma de streaming.



Toda a equipe, incluindo a produtora O2, de Fernando Meirelles, que cuida da produção do seriado no Brasil, além dos atores, assinaram um contrato de confidencialidade. 'Conques't é uma ficção científica ambientada em um futuro distópico, no qual São Paulo serve como abrigo para refugiados. As filmagens da série também foram realizadas em Los Angeles, Nairóbi, Budapeste, Montevidéu e Berlim. A série deve estrear ainda em 2020.





Bruna Marquezine desconversa, mas quase entrega participação em série da Netflix em live com Porchat pic.twitter.com/Yl9fxpnang — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) March 20, 2020