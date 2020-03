Finalista do 'The Voice Brasil' cria perfil em um aplicativo de relacionamentos

Um dos finalistas do 'The Voice Brasil' em 2015, Ayrton Montarroyos está solteiro e resolveu perfil em um aplicativo de relacionamentos em busca de novos romances. Com bom humor, o cantor pediu que os candidatos fossem leves e boas pessoas e, pelo visto, quem morar na capital em São Paulo levará vantagem, já que é lá onde o pernambucano fixou residência nos últimos tempos.

Ayrton, tem 25 anos, gravou seu primeiro disco em 2017, que leva seu nome no título. No ano passado, lançou 'Um Mergulho no Nada', que tem interpretações de Djavan, Chico Buarque, Jacob do Bandolim, Tom e Vinícius e Lupicínio Rodrigues na lista das dez faixas do álbum.