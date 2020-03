Nicole Bahls suspende obras do novo sítio por causa do coronavírus

Faltavam apenas 30 dias para o término da reforma do novo sítio da Nicole Bahls, que ela comprou com os R$ 596 mil que ganhou no 'Power Couple'. O imóvel, localizado em Niterói, tem 20 mil m² e possui um casarão antigo que está sendo transformado em uma luxuosa casa com traços modernos. Nicole também planeja duas piscinas, área gourmet e um lago artificial. Mas as obras precisaram ser interrompidas por conta da quarentena do coronavírus. "A saúde e segurança da nossa equipe são prioridade", disse Nicole à coluna.

