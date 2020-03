Aparecida Liberato perde amigos por causa de testamento do irmão Gugu

Há quem diga que o círculo de amizade de Aparecida Liberato diminuiu drasticamente depois da abertura do testamento de Gugu. É que as ricaças não aprovaram a retirada de Rose Miriam da divisão de bens do apresentador. Por conta desta atitude, preferiram se afastar da amiga.

No texto original, feito pelo ex-apresentador da Record e lido logo após o enterro, no dia 29 de novembro, o patrimônio de Gugu deveria ser dividido entre seus três filhos e cinco sobrinhos. Excluída do testamento, Rose assinou o documento, mas logo em seguida decidiu acionar advogados para lutar por pela herança.