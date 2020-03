Bruna Marquezine volta a seguir Anitta: 'Tenho que aprender francês'

Amigas de novo! Bruna Marquezine voltou a seguir Anitta nas redes sociais e quem contou a novidade foi a própria atriz para seus seguidores durante uma live: 'Meninas, eu voltei a seguir Anitta, hoje, porque ela está tendo aulas de francês quase que exclusiva, né?. Não, eu tenho que a seguir porque eu tenho que aprender o francês", brincou.

Bruna deu um unfollow em Anitta durante o Carnaval de 2019 após a cantora chegar com Neymar no mesmo camarote onde estava. Ela chegou até deletar o perfil. Após a repercussão, a atriz voltou atrás e começou a seguir a Poderosa novamente. Dias depois, outro unfollow. Já Anitta cortou a amizade virtual com Marquezine quando a atriz deletou seu perfil. Confuso? Mas foi isso.

A pergunta que não quer calar: Será que as duas vão viajar juntas e passear pelas ruas Champs-Élysées, Montaigne e Haussmann, conhecer os principais pontos turísticos de Paris ? Très bien, meninas!