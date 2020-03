Após 26 horas de prova, Thelma é a nova líder do 'Big Brother Brasil 20'. Mari, a única que restava na prova de resistência, propôs à anestesista: "Vamos embora, então? Não me importo, eu fico com a imunidade" e lembra que a médica poderia ver foto da família. As duas, então, deixam a disputa: primeiro a baiana e depois a sister paulista. Elas se abraçam e comemoram: "Você mereceu!", diz Mari.

Mari ficou em segundo lugar.