Thelma, Rafa e Gi falam pelas costas da Mari no 'BBB'

Nesta madrugada, no 'Big Brother', Thelma, Gizelly, Manu e Rafa estão no quarto Céu conversando sobre a prova do líder e falando de Mari pelas costas, O diálogo termina quando a segunda colocada entra no quarto. Confira o diálogo:

Thedlma: - Eu deixei bem pontual porque dividir com você (aponta pra Rafa), ok. A gente tem a mesma opinião. Agora... Com uma pessoa totalmente diferente... Aí ela falou que votou em mim. Então, tipo... Eu também não quero ir pra VIP com uma pessoa que votou em mim, entendeu?

Manu: - Ainda bem que você falou tudo isso.

Rafa: - Mas eu ouvi ela falando lá assim: "ah, porque a Thelminha estava bem cansada e eu estava só com vontade de fazer xixi". Sendo que ela estava acabada!

Thelma: - Eu pontuei muito isso pra ela. Sendo que a última frase pra ela foi a seguinte: "um dos meus objetivos dentro do jogo é ser líder". Porque ela falou assim: "acho que não faz sentido a gente ficar aqui se matando até de manhã...". Mas se fazendo de durona, sabe? Aí eu falei: "então, Mari, um dos meus objetivos no jogo é ser líder. Então se eu tiver que ficar aqui até 7h, 8h, 9h, eu vou ficar porque é o meu objetivo". Ela falou: "então tá bom". Depois ela falou que achava melhor a gente ir. Disse que ia sair. Mas não foi, entendeu?

Rafa: - Tipo... Querendo entregar. Gente, se eu tivesse assim eu ia descer e falar: "eu não dei conta, Thelminha. É sua. Cara, é seu mérito, entendeu?

Thelma: - Eu falei mais de uma vez que eu não ia desistir.

Gizelly: - Ela desceu e eu disse: "A Thelminha desceu maravilhosa ali". A gente via que ela estava com uma expressão boa. Estava acabada a expressão dela.

Rafa: - Eu ouvi ela dizer que estava com vontade de fazer xixi. Ela quis dizer que só saiu por isso e não é. Ela estava muito acabada.

Manu: - E ela falou: "Ah, ela queria muito, né? Então eu passei. Como tipo: "eu dei a liderança". Isso eu vi.

Rafa: - Ela não fez de coração. Ela não tinha nada pra fazer. É porque ela não resistiu. Não resistiu mais. Não é "ah, eu entreguei".

Thelma: - Eu tinha falado pra ela: "se precisar a gente amanhece aqui".

Gizelly: - Eu ainda falei assim: "ah, se você desistiu de coração..."

Rafa: - Ela não desistiu de coração.

Gizelly: - Foi tipo: "eu desisti e dei pra Thelminha..."

Thelma: - Teve toda essa conversa e eu disse: "eu não acho justo".

Gizelly: - Ela seguiu nesse contexto: "será que as pessoas vão achar ruim. A Flay virou e disse: "O Jonas não vai gostar".

Nessa hora entra Gabi e Gizelly brinca: "o assunto chegou".

Thelma: - Para minha sorte está tudo gravado. Não tem nem o que contestar.

Rafa: - E na hora que ela fez oi comentário: "será que eu fiz certo?", eu falei... Ela não estava aguentando mais e a Thelminha estava firme e forte.

Thelma: - Ela estava começando a querer dividir as coisas.

Rafa: - Ela falou da Flay?

Thelma: - Falou. Ela perguntou se uma das minhas opções de voto era a Flay e eu disse: "sim, é". E eu acho que pra ser justo a gente tem que ficar aqui até o fim. Entendeu?

As meninas aplaudem a fala de Thelma.

Rafa: Ela gosta de fazer nesse sentido assim, sabe, das coisas?

Mari entra no quarto neste momento e elas tentam minimizar a conversa.

Gizelly: - Mas foi muito foda. Foi top.

Rafa: - Eu cheguei aqui cha-te-a-da. Acordei a Manu e falei: "amiga, não aguentei. Estava muito enjoda a minha boca".