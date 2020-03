Após interromper conversa no quarto do 'BBB', Mari desabafa com Ivy e Flay

Depois de ter entrado no quarto Céu e interrompido a conversa entre Rafa, Thelma, Gizelly, Manu e Gabi no 'Big Brother', Mari foi conversa com Ivy e Flay na área externa da casa: "A minha única dúvida de dar o líder pra ela, além das coisas que eu ia perder, era se ela ia colocar a Flay no paredão, porque eu ficaria meio deixando. Só que eu estava morrendo também. E aí eu falei que a única coisa que me preocupa um pouco em te dar o líder é que você pode colocar a Flay. Ela me falou que a Flay é uma opção, mas não é a única. Aí acabou o assunto. Morreu. Aí tipo... Ela estava dando o texto no quarto sobre isso. Mas vai saber qual foi a forma que ela falou? Porque elas estavam batendo palmas", disse Mari para as amigas.

E ela continua: "Aí eu fico mal, né, velho? Eu podia ter ficado até 9h da manhã lá, morrendo, porque eu estava com a bexiga cheia, mas eu ia aguentar, mas eu pensei nela. Eu vi. Ela estava já com a cara de... sabe? Eu conseguia ficar. Ela falou que ganhou, mas perdeu a prova do anjo... Eu fiquei com isso. E aí eu pensei que eu ganhei o principal, que é a imunidade. O lance da festa, eu pensei que depois eu vou ganhar. Aí tipo eu entro no quarto e faz isso, sabe?".