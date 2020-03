Ana Furtado se declara para Boninho: 'Você é o meu Big Love'

Ana Furtado está emotiva hoje, dia 21 de março. A apresentadora usou as redes sociais para comemorar os 24 anos de relacionamento com Boninho e no embalo fez uma declaração de amor ao diretor do 'BBB'. "Esse olhar é o mesmo de 24 anos atrás, quando decidimos que construiríamos juntos nossa vida. Continuo vendo a melhor versão de mim mesma nos seus olhos, e vejo também tudo o que ainda viveremos juntos", começou a atriz, que atualmente comanda o 'É de Casa' ao lado de Zeca Camargo, Cissa Guimarães, André Marques e Patrícia Poeta.

"Celebramos hoje nossas Bodas de Porcelana. São 24 anos juntos desde o dia em que nos conhecemos e são 20 anos que dissemos SIM um para o outro. Foram anos incríveis ao seu lado, meu amigo, meu companheiro, parceiro de todas as horas, paizão e, para sempre, o meu amo", continua Ana , que fechou o texto com chave de ouro. "Somos uma dupla e tanto! Você é o meu BIG LOVE !Te amo, @jbboninho!."

Vários famosos foram comentar na publicação da apresentadora para parabenizar o casal pelas bodas como Daniela Mercury, Simaria, Fabiana Karla, Bárbara Paz, Xandy do Harmonia do Samba,Eliana, entre outros.