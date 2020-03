Dono da RedeTV! não leva a sério pandemia de coronavírus e evita quarentena

Marcelo de Carvalho, vice-presidente da RedeTV!, parece não estar levando tão a sério a pandemia de coronavírus que assola o mundo. O empresário esteve em uma longa estada na Itália, que teve início em 16 de fevereiro deste ano, com passagens por Roma e Monte Elmo para esquiar, junto de sua namorada, a socialite Simone Abdelnur.

Ao retornar ao país, o casal não cumpriu a quarentena necessária, desrespeitando ações sugeridas para diminuição da contaminação no Brasil. Vale lembrar que os filhos mais velhos do apresentador estiveram no casamento do Marcela Minelli, irmã da influencer Gabriela Pugliesi. A cerimônia, na Bahia, foi um grande foco de contaminação, com mais de 20 casos da Covid-19 registrados.

Galeria de Fotos Marcelo de Carvalho e Simone Abdelnur em Roma em 16 de fevereiro Reprodução de internet Marcelo de Carvalho na Itália em 21 de fevereiro Reprodução de internet Marcelo de Carvalho e Simone Abdelnur viajando em 24 de fevereiro Reprodução de internet Marcelo de Carvalho e Simone Abdelnur cercado de crianças em Ilhabela em 15 de março Reprodução de internet Marcelo de Carvalho e Simone Abdelnur em Aspen no dia 26 de fevereiro Reprodução de internet Marcelo de Carvalho e Simone Abdelnur viajando pelo exterior em 5 de março Reprodução de internet

Voltando da Itália, o apresentador e sua namorada continuaram com vida normal em terras brasileiras, inclusive Marcelo esteve envolto em uma polêmica ao não querer cancelar a gravação de seu programa 'Mega Senha'. Simone também tem mantido uma rotina de viagens após o retorno ao Brasil, inclusive com os filhos de seu casamento com o empresário Bruno Garfinkel.

A mais recente - e ao que parece não última - imprudência do casal foi que Simone registrou a chegada de helicóptero de ambos a Ilhabela, que na última semana decretou regras severas para turistas. Marcelo possui residência no local e mesmo assim não estaria isento aos decretos, já que a entrada está permitida apenas para moradores e não veranistas. Nada que uma aeronave não resolva.

Vale lembrar que o novo coronavírus não escolhe classe social, então é responsabilidade de todos seguir as regras para evitar a propagação e o contágio da Covid-19, principalmente entre pessoas idosas ou no grupo de risco. Marcelo tem 59 anos.

Veja o vídeo da chegada deles a Ilhabela: